Полиция ищет девочек-близнецов, похищенных отцом-самоубийцей

Полиция трех стран разыскивает шестилетних близнецов из Швейцарии, отец которых покончил с собой после того, как похитил детей, сообщает Би-би-си.

Маттиас Шепп тайно вывез Алессию и Ливию из швейцарского дома своей бывшей жены 30 января.

Из Швейцарии он уехал во Францию, а затем в Италию, где бросился под поезд. Самоубийство произошло в пятницу.

О судьбе девочек ничего неизвестно. Детей разыскивает полиция трех стран при помощи вертолетов и специально обученных собак.