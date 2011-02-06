Полиция ищет девочек-близнецов, похищенных отцом-самоубийцей
09:08, 06 февраля 2011Общество
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Трагедия в Швейцарии
Полиция трех стран разыскивает шестилетних близнецов из Швейцарии, отец которых покончил с собой после того, как похитил детей, сообщает Би-би-си.
Маттиас Шепп тайно вывез Алессию и Ливию из швейцарского дома своей бывшей жены 30 января.
Из Швейцарии он уехал во Францию, а затем в Италию, где бросился под поезд. Самоубийство произошло в пятницу.
О судьбе девочек ничего неизвестно. Детей разыскивает полиция трех стран при помощи вертолетов и специально обученных собак.
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