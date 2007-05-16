День открытых дверей в Национальном художественном музее Украины

В Международный день музеев - 18 мая - в Национальном художественном музее Украины будет проведен День открытых дверей.

Как сообщает официальный сайт газеты “Хрещатик”, в музее можно будет осмотреть постоянную экспозицию - украинскую иконопись XII–XVIII ст., украинский портрет XVII–XVIII, народную картину „Казак Мамай”, украинское искусство XIX ст. Кроме того, здесь будет работать 149-я Международная фотовыставка Британского Королевского Фотографического Общества, выставка скульптуры и керамика Ольги РАПАЙ (Киев), живописи Петра СТОЛЯРЕНКО (Ялта).

Кроме того, в этот день в17.00 состоится открытие выставки росписи на ткани Миррей БАРРО (Франция). Она продлится до 10 июня. М.БАРРО имеет диплом Высшей парижской школы прикладных искусств. По дипломатической миссии она более сорока лет проживает за границей, двадцать из которых – в России, Грузии, Украине.