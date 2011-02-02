Горсовет проголосовал за создание муниципальной гвардии

Сегодня депутаты Днепропетровского городского совета приняли решение о создании коммунального предприятия „Муниципальная гвардия”.

Как передает корреспондент УНИАН, муниципальная гвардия будет подчинена Департаменту взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной и оборонной работы и по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета.

Муниципальная гвардия будет обеспечивать правопорядок в Днепропетровске во время проведения массовых мероприятий, будет предоставлять услуги по охране предприятий и учреждений. Отдельным подразделением станет „Финансовая гвардия”, которая будет осуществлять контроль за правонарушениями в сфере торговли, парковки автотранспорта, уплаты налогов субъектами предпринимательства.

Ожидаемые поступления в местный бюджет от хозяйственной деятельности КП «Муниципальная гвардия» в 2011 году - 1,7-2,5 млн. грн. ежемесячно.

В муниципальной гвардии будут служить 130 профессионалов, бывшие сотрудники органов внутренних дел.