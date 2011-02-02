Клюев: повышение цены на газ - вопрос открытый и спорный

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ надеется, что в результате переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) удастся избежать необходимости повышения цены на газ для населения на 50% с 1 апреля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Все, что касается повышения стоимости газа, – мы сейчас ведем переговоры. Мы считаем, что мы сейчас навели порядок в тарифах, ценообразовании. По нашему мнению, нет необходимости сейчас повышать на такое большое количество стоимость газа в апреле или мае. Этот вопрос пока открыт и он дискуссионный», – сказал А.КЛЮЕВ.

Напомним, вчера, 1 февраля, в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда под руководством Таноса АРВАНИТИСА. Работа миссии будет продолжаться до 11 февраля для проведения дискуссий о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by.

Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 августа 2010 года повысила розничные цены на природный газ для населения в среднем на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (с НДС).

Согласно Меморандуму, подписанному между Кабинетом Министров Украины и МВФ, с 1 апреля 2011 года запланировано повторное повышение цен на газ для населения еще на 50%.

1 сентября 2010 года министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО исключил возможность повторного повышения розничных цен на природный газ для населения. При этом он отметил, что повышение цен на газ для населения на 50% с августа 2010 года было вынужденным шагом, сделанным в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).