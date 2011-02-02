Посол Украины в РФ о библиотеке, школе, диаспоре и телеканалах

О библиотеке: методы были топорные, скажем прямо

Российская сторона признала, что проблемы с Библиотекой украинской литературы в Москве должны были решаться другими методами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сказал на пресс-конференции в Москве.

«Если говорить о том, кем была спровоцирована эта ситуация, если говорить об уголовном деле и третьем обыске, - могу сказать одно, что во время контактов, которые были в последнее время, представители российской стороны согласились с тем, что что-то было сделано не так. Если даже и были основания для открытия уголовного дела, а это никто не ставит под сомнение, то, наверное, методы должны были быть использованы другие, а не такие топорные – скажем прямо», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

В то же время, он отметил, что комментировать ход следствия некорректно, а напряжение вокруг этой темы снято.

«Весь скандал начался с какого-то крика на весь мир, что закрыли украинскую библиотеку в Москве. Если разобрать ситуацию, то библиотеку никто не закрывал ни на один день, а, во-вторых, эта библиотека - не украинская, это библиотека московской мэрии, об этом почему-то никто не говорил», - сказал посол.

Он подчеркнул, что Библиотека украинской литературы в Москве финансируется на средства правительства Москвы.

Вместе с тем В.ЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что Украина вмешалась в ситуацию вокруг библиотеки, что позволило снять проблему.

О школе: родители должны быть уверены, что после нее дети смогут поступить в любой вуз

Владимир ЕЛЬЧЕНКО не исключает, что с 1 сентября в Москве заработает украинская школа, отметив, что посольство Украины давно занимается вопросом открытия украинской школы в Москве, и недавно о возможности ее открытия заявил министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что поначалу главной проблемой в открытии украинской школы в Москве казалось наличие соответствующего помещения, но эти вопросы оказались вторичными.

«Я несколько раз встречался с руководством Москвы, в том числе мэром Сергеем СОБЯНИНЫМ его заместителями и получил заверения, что проблемы с помещением не будет», - сказал он.

По мнению посла, в первую очередь нужно собрать достаточное количество заявок со стороны граждан РФ, которые готовы отдать своих детей учится в такой школе.

«Поэтому на первом этапе начинать надо не со школы, а с класса, а по мере увеличения числа учеников это может превратиться и в школу», - сказал дипломат.

Второй, не менее важный вопрос, по словам посла, это сертификация школы.

«Родители должны быть уверены, что дети после ее (школы – УНИАН) окончания смогут поступить в любой вуз Украины и России, а в идеале – и мира. Иначе школа полных перспектив иметь не будет», - считает он.

По его словам, необходимо подписать дополнительное соглашение между странами, согласно которому «эта школа будет выпускать учеников, которые будут иметь возможность продолжить свое образование».

«Я тоже надеюсь, что школа, которую мы создадим с 1 сентября этого года, будет выпускать людей, которые дальше смогут без проблем получать высшее образование... Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на заседание гуманитарного комитета межгоскомиссии», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

О диаспоре и организациях: говорить о том, что Украина может здесь что-то создать - это не совсем правильно

Россия обещает не препятствовать деятельности украинских диаспоральных организаций на своей территории, заверил Посол, подчеркнув, что украинскую власть «не может не волновать» деятельность украинских организаций в РФ.

При этом посол акцентировал внимание на том, что организации эти создаются российскими гражданами, на российской территории и действуют в соответствии с российским законодательством.

«Поэтому говорить о том, что Украина может здесь что-то создать - это не совсем правильно. Мы бы очень хотели, чтобы украинцы, проживающие здесь, самоорганизовались и создали действительно мощную хорошую организацию, которая, скажу прямо, не словом, а делом показывала свою деятельность», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

«Я не берусь судить, что лучше: продолжить деятельность существующей организации или создать новую организацию. Это дело самих украинцев», - добавил посол.

«Мы имеем заверения со стороны российской власти – Администрации Президента и МИД России - о том, что они готовы всячески этим процессам содействовать», - подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО.

Посол сообщил, что на 5 февраля запланирована его встреча с активистами украинских организаций Москвы, а также некоторых регионов РФ: Новосибирской области, Татарстана, Башкирии и других. «Я хотел бы услышать их искренние мнения, какие у них планы», - сказал он.

«Нам бы хотелось, чтобы в РФ действовали не сотни разрозненных организаций, а одна серьезная организация, которую бы объединяли единые цели, внятные принципы, которая бы занималась понятной деятельностью и не распыляла свои усилия на какие-то мелкие проекты, которые не дают значимый результат», - добавил посол.

«Вот если бы удалось такую организацию одну создать, то это было бы идеально», - считает он.

В то же время, по словам В.ЕЛЬЧЕНКО, в РФ действуют около ста украинских объединений, и поэтому говорить об одной организации «нереально».

Он добавил, что встречался с руководителями многих украинских организаций в регионах РФ, но о проблемах, о которых говорит руководство Московского отделения Объединения украинцев России, не услышал. «Там идет нормальное взаимодействие с местными властями. Есть проблемы и вопросы, но они решаются в рабочем порядке», - добавил В.ЕЛЬЧЕНКО.

«Вот на этой запланированной встрече с активом я бы хотел услышать альтернативные мнения, а не только те, которые мы слышим из Москвы в течении последних нескольких месяцев», - сказал он.

О телеканалах: все, что нужно, это найти партнера и подписать документы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России считает, что у менеджмента ведущих украинских телеканалов недостаточно воли и компетенции, чтобы реализовать обещанный выход в российское информационное пространство.

«Тормозит процесс (начала трансляции украинских телеканалов в России - УНИАН) нежелание или неумение определенных людей решить эту проблему. А если говорить дальше – это мое личное мнение, то это и желание некоторых людей решить свои вопросы за счет государства», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО, отвечая на вопрос, что мешает появлению украинских телеканалов в России.

При этом он заверил, что никаких препятствий для этого не существует. «Все что нужно, это то, чтобы люди, которые хотят запустить телеканал и естественно - зарабатывать на нем деньги, должны здесь найти партнера – а такие есть, я знаю точно, найти с ним общий язык и подписать необходимые документы», - сказал посол.

По его словам, посольство неоднократно высылало украинским телеканалам все необходимые данные людей, которые готовы этим заниматься с российской стороны.

«В ответ мы получаем очередные письма из Киева с просьбой узнать, почему, мол, кто-то что-то не хочет решать. А надо просто сесть в Киеве на поезд, прибыть в Москву, сесть за стол переговоров и договориться. Посольство же создаст для этого все необходимые условия», - сообщил руководитель украинского диппредставительства.

Отвечая на уточняющий вопрос, лежит ли ответственность на менеджменте украинских телеканалов, посол сказал: «Видимо, да».

«Я четко вижу, что нет какого-то физического контакта между людьми в Киеве и Москве, призванных этот вопрос решить», - добавил он.