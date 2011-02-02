ВР голосовала за либерализацию доступа на рынок телекоммуникаций

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 295 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается либерализация доступа на телекоммуникаций рынок, создание условий для развития новейших технологий и услуг, увеличения их объема, удовлетворения спроса потребителей в современных и качественных телекоммуникационных услугах. Кроме того предусмотрено приведение законодательства Украины в сфере телекоммуникаций в соответствие с Директивами ЕС 2002/21 (относительно общей системы регулирования электронных коммуникационных сетей и услуг).

Проект закона предусматривает отмену лицензирования ряда видов деятельности в сфере телекоммуникаций (местной фиксированной связи, фиксированной связи с беспроводным доступом, мобильной связи, предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей, предоставления в пользование местных каналов электросвязи) и переход на регистрационную основу их осуществления. Устанавливается механизм регистрации субъектов ведения хозяйства, которые желают осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, путем представления в НКРС уведомления установленной формы.

В связи с тем, что отменяется лицензирование деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг, которые предусматривают использование радиочастотного ресурса, предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины».

Предусматривается также определить в указанном Законе исключительный перечень оснований для отказа в выдаче лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины и отменить разрешительные принципы деятельности по реализации радиоэлектронных средств и излучающих устройств.

Законопроект предусматривает введение принципа технологической нейтральности для универсальных телекоммуникационных услуг фиксированной местной телефонной связи.