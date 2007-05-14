Гайдук ушел из СНБО, чтобы не поддаваться на авантюры?

Виталий ГАЙДУК был освобожден с поста секретаря Совета безопасности и обороны Украины, поскольку отказался участвовать в провокации по устранению кого-то из политиков с целью ввести чрезвычайное положение в стране.

Об этом заявил в интервью агентству УНИАН заместитель руководителя парламентской фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ.

Он подчеркнул, что В.ГАЙДУК «как опытный бизнесмен, политик, морально устойчивый человек не выполнил указания и не поддался на провокацию, которую озвучил ГЕЛЕТЕЙ».

По словам В.КИСЕЛЕВА, представителям Партии регионов стало известно «из достоверных источников, что была команда организовать провокацию – покушение якобы криминальными авторитетами на кого-то из политиков». Целью этой провокации было проведение массовых арестов и введение чрезвычайного положения в стране, утверждает В.КИСЕЛЕВ. Он подчеркнул, что «к чести ГАЙДУКА, он поступил мужественно и честно – не поддался на эту авантюру».

В.КИСЕЛЕВ выразил убеждение, что новоназначенный секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, как опытный политик, «также не будет торговать совестью и будет соблюдать право и мораль».

Заместитель фракции Партии регионов не исключил, что этот сценарий еще может быть воплощен в жизнь. «Я абсолютно этого не исключаю», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 11 мая руководитель Главной службы Секретариата Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерий ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков.

Коалиция национального единства назвала политической провокацией это заявление В.ГЕЛЕТЕЯ и потребовала от Генеральной прокуратуры дать ему правовую оценку.

Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая освободил В.ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке.

Другим указом В.ЮЩЕНКО назначил И.ПЛЮЩА на должность секретаря СНБО.