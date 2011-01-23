Журналистов избавят от необходимости согласовывать интервью

В случае подписания президентом Украины Виктором Януковичем закона «О доступе к публичной информации» изменения в законодательство позволят избавить журналистов от необходимости согласовывать интервью. Об этом пишет Зеркало недели.

До сих пор согласно закону «Об авторском праве и смежных правах» интервью считалось собственностью двух лиц – интервьюируемого и интервьюирующего, что позволяло требовать от журналистов согласования материала.

Законом „О доступе к публичной информации“ внесены дополнения в статью 13 закона „Об авторском праве и смежных правах“, регулирующую вопрос согласования текста интервью с лицом, дававшим интервью. На практике это положение вызывало множство недоразумений, когда должностное лицо, ответив на вопросы журналистов относительно своей деятельности, потом настаивало на согласовании текста, вычеркивая наиболее интересные для общественности свои слова. Теперь внесена ясность: указанные положения не распространяются на случаи обнародования или предоставления информации на основании закона „О доступе к публичной информации“.

Подробнее читайте в свежем номере „Зеркала недели. Украина“ в статье Татьяны Котюжинской «Цена компромисса».