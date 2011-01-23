Во Львове будут праздновать «500 дней до начала Евро-2012»

Во Львове во вторник, 25 января, будут праздновать 500 дней до начала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По случаю этого дня в городе состоится конкурс под названием «До Евро все ближе», победители которого получат подарки, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«В рамках празднования радио «Люкс-FM» во вторник проведет викторину, в которой могут принять участие все желающие. Главное – это быть осведомленным о подготовке к турниру. Победители викторины будут награждены ценными подарками», - сообщила УНИАН и.о. директора коммунального предприятия «Агентство по подготовке Львова к чемпионату Европы по футболу-2012» Христина ЧОРНЕНЬКА.

Кроме того, жители и гости города смогут получить подарки на улице, ответив правильно на вопросы, которые подготовило агентство.