Янукович чувствует себя нормально и ходит без посторонней помощи

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня вечером прибыл из Испании, где ему была сделана операция на ноге, в Киев.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьера Денис ИВАНЕСКО.

По словам пресс-секретаря, премьер-министр чувствует себя нормально и ходит без посторонней помощи.

Как сообщил Д.ИВАНЕСКО, в аэропорту В.ЯНУКОВИЧА встречали члены правительства, в частности, первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ, с которыми премьер у трапа самолета провел рабочую беседу.

Как сообщал УНИАН, 8 мая премьер-министру Украины В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.