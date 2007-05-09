В Киеве праздничный салют по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выпустят из шести огневых позиций.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, будут салютовать в: Соломенском районе на стадионе Национальной академии обороны Украины; Шевченковском – на Владимирской горе; Печерском – возле Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и на стадионе Киевского военного лицея; Днепровском – в парке Победы; Деснянском районе – в сквере на проспекте В.Маяковского.

Начнется салют 9 мая в 21.00.