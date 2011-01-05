Фонд госимущества дал бюджету 17% от своего плана

Объем поступлений от приватизации государственного имущества за 2010 год, по предварительным данным, составил 1 млрд. 093,3 млн. грн., что составляет 17,22% от задания, установленного Госбюджетом на 2010 год. Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, кроме того, поступления средств в Государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества составили 606,34 млн. грн. против 650 млн. грн., установленных планом (93,28%). Размер дивидендов на государственную долю акций за период с начала года составил 251,78 млн. грн., против запланированных 111,4 млн. грн. (226%).

Напомним, что сегодня председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО в комментарии УНИАН сообщил, что доходы от приватизации в 2010 году составили приблизительно 2,1 млрд. грн.

Вместе с тем, в пресс-службе ФГИУ агентству УНИАН уточнили, что сумма дохода от приватизации в 2010 году в объеме 2,1 млрд. грн, которую озвучил А.РЯБЧЕНКО, включает залог, внесенный потенциальным покупателем «Укртелекома»: «Эта сумма приблизительно составляет 1 млрд. грн. (10% от стартовой цены - УНИАН)». В пресс-службе также уточнили, что 1.09 млрд. грн это сумма, полученная от фактической продажи объектов.

Справка УНИАН. Госбюджетом Украины на 2010 год план поступлений от приватизации был утвержден на уровне 10 млрд. 262 млн. грн.

Однако в 8 июля 2010 года в бюджет-2010 были внесены изменения, согласно которым размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.