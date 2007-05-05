”Интер” умер?
Более 50 журналистов разругались с руководством и написали заявления
Более 50 работников информационно-аналитической службы телеканала "Интер" написали заявления об увольнении.
Об этом работники "Интера" сообщили на форуме "Телекритики", сообщает пресс-служба медиа-профсоюза.
"Телеканал "Интер" умер. Агония началась с закрытия цикловых программ. Теперь уничтожили скелет канала - службу информации", - сообщают журналисты.
Так "интеровцы" отреагировали на решение руководства телеканала ликвидировать информационную службу и на создание продакшн-компании ООО "Национальные информационные системы", которая будет вырабатывать новости для каналов "Интер" и К1, а также, для других каналов, которые находятся в управлении в АОЗТ "УНТК".
По сообщению журналистов, работу в компании уже прекратили:
Игорь Айзенберг - режиссер
Дмитрий Аквилов - режиссер
Ярослав Андрущенко - выпускающий режиссер
Юлия Березовская - корреспондент
Оксана Бурлака-Мартынчук - корреспондент
Олег Величко - выпускающий редактор
Виктория Власенко - архивариус
Леся Гонта - специальный корреспондент
Тарас Говдя - заместитель главного редактора, специальный корреспондент
Владимир Горковенко - специальный корреспондент
Лариса Губина - ведущая
Олег Дейнека - ведущий
Алексей Дивеев-Церковный - ведущий
Сергей Дойко - журналист-международник
Александр Еременко - ассистент режиссера
Константин Ерофеев - редактор регионального отдела
Анатолий Зорин - корреспондент
Александр Исупов - режиссер
Юлия Калявина - корреспондент
Алексей Кузнец - руководитель международного отдела
Виталий Ковач - специальный корреспондент
Андрей Колодуб - координатор регионального отдела
Игорь Коляда - редактор информационного отдела
Сергей Комиссаров - редактор регионального отдела
Вячеслав Конончук - выпускающий редактор
Людмила Король - выпускающий редактор
Михаил Курдюмов - режиссер
Евгений Кучеренко - оператор
Вячеслав Кучеренко - главный оператор
Светлана Леонтьева - ведущая
Леся Литвинова - режиссер
Норманн Мейя - оператор
Николай Мельник - координатор регионального отдела
Александр Мельничук - заместитель главного редактора, ведущий
Анастасия Образцова - специальный корреспондент
Ирина Олешко - заведующая видеотекой
Людмила Островенко - специальный корреспондент
Владимир Павлюк - ведущий
Оксана Полищук - редактор
Сергей Поляков - ведущий оператор/главный оператор
Игорь Пупков - ведущий
Максим Равреба - ведущий-комментатор, руководитель утреннего блока новостей
Ольга Река - специальный корреспондент
Тарас Рильский - руководитель регионального отдела
Сергей Салма - главный режиссер
Лукьян Сельский - ведущий
Валерия Семенюк - специальный корреспондент
Дмитрий Силенко - дизайнер
Марина Сорока - специальный корреспондент
Надежда Стешенко-Григорьева - корреспондент
Инна Чиженко - архивариус
Наталия Шумейко - корреспондент