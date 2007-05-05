Более 50 работников информационно-аналитической службы телеканала "Интер" написали заявления об увольнении.

Об этом работники "Интера" сообщили на форуме "Телекритики", сообщает пресс-служба медиа-профсоюза.

"Телеканал "Интер" умер. Агония началась с закрытия цикловых программ. Теперь уничтожили скелет канала - службу информации", - сообщают журналисты.

Так "интеровцы" отреагировали на решение руководства телеканала ликвидировать информационную службу и на создание продакшн-компании ООО "Национальные информационные системы", которая будет вырабатывать новости для каналов "Интер" и К1, а также, для других каналов, которые находятся в управлении в АОЗТ "УНТК".

По сообщению журналистов, работу в компании уже прекратили:

Игорь Айзенберг - режиссер

Дмитрий Аквилов - режиссер

Ярослав Андрущенко - выпускающий режиссер

Юлия Березовская - корреспондент

Оксана Бурлака-Мартынчук - корреспондент

Олег Величко - выпускающий редактор

Виктория Власенко - архивариус

Леся Гонта - специальный корреспондент

Тарас Говдя - заместитель главного редактора, специальный корреспондент

Владимир Горковенко - специальный корреспондент

Лариса Губина - ведущая

Олег Дейнека - ведущий

Алексей Дивеев-Церковный - ведущий

Сергей Дойко - журналист-международник

Александр Еременко - ассистент режиссера

Константин Ерофеев - редактор регионального отдела

Анатолий Зорин - корреспондент

Александр Исупов - режиссер

Юлия Калявина - корреспондент

Алексей Кузнец - руководитель международного отдела

Виталий Ковач - специальный корреспондент

Андрей Колодуб - координатор регионального отдела

Игорь Коляда - редактор информационного отдела

Сергей Комиссаров - редактор регионального отдела

Вячеслав Конончук - выпускающий редактор

Людмила Король - выпускающий редактор

Михаил Курдюмов - режиссер

Евгений Кучеренко - оператор

Вячеслав Кучеренко - главный оператор

Светлана Леонтьева - ведущая

Леся Литвинова - режиссер

Норманн Мейя - оператор

Николай Мельник - координатор регионального отдела

Александр Мельничук - заместитель главного редактора, ведущий

Анастасия Образцова - специальный корреспондент

Ирина Олешко - заведующая видеотекой

Людмила Островенко - специальный корреспондент

Владимир Павлюк - ведущий

Оксана Полищук - редактор

Сергей Поляков - ведущий оператор/главный оператор

Игорь Пупков - ведущий

Максим Равреба - ведущий-комментатор, руководитель утреннего блока новостей

Ольга Река - специальный корреспондент

Тарас Рильский - руководитель регионального отдела

Сергей Салма - главный режиссер

Лукьян Сельский - ведущий

Валерия Семенюк - специальный корреспондент

Дмитрий Силенко - дизайнер

Марина Сорока - специальный корреспондент

Надежда Стешенко-Григорьева - корреспондент

Инна Чиженко - архивариус

Наталия Шумейко - корреспондент

Украинская правда