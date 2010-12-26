Азаров говорит, что Новый год встречает «с оптимизмом и надеждой»

Все планы 2010 года по строительству инфраструктурных объектов в Украине выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после церемонии открытия движения на участке первого пускового комплекса реконструкции Жулянского путепровода протяженностью 2,2 км в направлении Борщаговки и Теремков.

«Все абсолютно объекты, которые мы планировали в апреле и по Киеву, и по всей стране - все абсолютно в этом году сданы. А по переходящим объектам есть очень хороший задел на будущее», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что 2010 год был довольно сложным годом для реализации намеченных планов, однако следующий и 2012 год, учитывая позитивные экономические результаты и ожидания, могут стать годами серьезного прогресса «в плане модернизации страны», - сказал премьер.

«Поэтому следующий год мы встречаем с оптимизмом и с надеждой», - сказал Н.АЗАРОВ.