Еще один пострадавший в аварии Столичного экспресса попал в больницу

Госпитализирован еще один человек, пострадавший в результате аварии “Столичного экспресса” 2 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель генерального директора “Укрзализныци” Анатолий СЛОБОДЯН.

По его словам, вчера был «дополнительно госпитализирован мужчина 34-х лет с переломом носа без смещения и рваной раной уха”.

Таким образом, на сегодняшний день госпитализированы 3 человека, пострадавшие в результате аварии. Напомним, вчера 11-летний мальчик, пострадавший при аварии, был выписан домой.

По данным А.СЛОБОДЯНА, все пострадавшие находятся в дорожной клинической больнице «Укрзализныци». Он также отметил, что вчера дополнительно за медицинской помощью обратились 6 человек. Помощь им была оказана без госпитализации.

Как сообщал УНИАН, возле железнодорожной станции "Росава" Кагарлыкского района 2 мая в 22.15 во время прохождения пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс", который следовал по маршруту Днепропетровск-Киев, сошли с рельсов и перевернулись 4 пассажирских вагона, 1 пустой вагон для перевозки автомобилей и локомотив.

Из 510 пассажиров, ехавших в «Столичном экспрессе», за медицинской помощью обратилось 30 человек, из них были госпитализированы 3 человека.