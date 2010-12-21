В Москве подписали меморандум о создании СП Нафтогаза и Газпрома

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», в соответствии с документом, стороны рассмотрят вопросы о разработке финансово-экономического обоснования создания СП, проектов его учредительных документов, в которых в том числе будет определен размер уставного капитала предприятия, порядок формирования его органов управления и принятия ими решений.

Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» рассмотрят вопросы, касающиеся разработки принципов и источников финансирования деятельности СП и перечня его первоочередных проектов.

Согласно документу, совместное предприятие будет создано на паритетной основе для работы на территории Украины. Его деятельность, в частности, будет направлена на:

проведение геологоразведки, оценки ресурсов метана угольных пластов и их перевода в запасы промышленных категорий; бурение и освоение скважин, обустройство метаноугольных месторождений, транспортировку и использование угольного газа;

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ по добыче газа из угольных пластов; разработку и реализацию научно-технических программ и финансовых механизмов при реализации проектов добычи угольного газа.

«Консолидация наших усилий лежит в логике инициатив по интеграции деятельности двух компаний. Работа СП позволит применить и на Украине передовые технологии «Газпрома» по добыче угольного газа, откроет новые перспективы для нашего сотрудничества — теперь в освоении нетрадиционных источников. Речь идет не только о добыче на Украине дополнительных объемов газа, которые ранее были недоступны, но и, что даже более важно, – о повышении безопасности при добыче угля шахтным способом за счет извлечения метана из пласта», — сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обсуждали возможность создания двух совместных предприятий: по добыче угольного метана и освоению структуры Палласа на шельфе Черного моря.