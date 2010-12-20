Литвин говорит, что нардепы хотели бы потратить на 42 миллиарда больше

К проекту государственного бюджета на 2011 год поступило более двух тысяч предложений на общую сумму 42 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по состоянию на 18.00 19 декабря, к проекту бюджета поступило «более двух тысяч предложений, и совокупность этих предложений в суммарном виде оценивается в 42 млрд. грн., то есть это плюс к расходной части бюджета».

В.ЛИТВИН отметил, что после 18.00 бюджетный комитет парламента уже не принимал предложения.

В.ЛИТВИН напомнил, что завтра, 21 декабря, состоится заседание бюджетного комитета, чтобы уже в среду в 14.00 можно было «провести соответствующее обсуждение с соответствующим согласованием». (По-видимому, речь идет об обсуждении проекта госбюджета на совместном заседании бюджетного комитета ВР и правительства – УНИАН)».

В.ЛИТВИН также напомнил, что проект бюджета во втором чтении будет рассматриваться в четверг, 23 декабря.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря ВР приняла проект государственного бюджета на 2011 год в первом чтении.

Согласно утвержденной ВР процедуре рассмотрения проекта бюджета, народные депутаты, комитеты и фракции должны до 19 декабря направить предложения к нему.

Представление проекта бюджета на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении запланировано на 22 декабря 2010 года.

В постановлении ВР предусмотрено, что госбюджет на 2011 год во втором чтении и в целом должен быть принят до 24 декабря 2010 года.