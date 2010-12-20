В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановлено электроснабжение, прерванное в воскресенье вечером в результате аварии на высоковольтных линиях в районе Бахчисарая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.

Восстановительные работы шли всю ночь. Перед представителями ГУ МЧС в Севастополе стояла задача восстановить электроснабжение города до утра.