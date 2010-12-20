В Москвы милиционер застрелил одного из кавказцев

Как сообщил РосБизнеКонсалтингу источник в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел 19 декабря около 23:00 в момент проверки документов у группы подозрительных граждан.

На требование милиционеров предъявить документы неизвестные "выхватили оружие и открыли стрельбу. Ответным огнем один из злоумышленников был убит". Также ранен один из милиционеров. Ведется розыск других участников нападения на милиционеров.

По данным РИА "Новости", также со ссылкой на представителя УВД, около 23:00 сотрудники милиции "увидели трех бегущих людей с медицинскими масками на лицах и пистолетами в руках". Милиционеры попытались их остановить, однако один, укрывшись за стоявшей неподалеку машиной, стал в них стрелять. Милиционер сделал предупредительный выстрел, после чего открыл огонь на поражение и убил стрелявшего. Двум другим удалось скрыться.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Установлено, что погибший был уроженцем северокавказского региона. По словам свидетелей, двое скрывшихся также являются выходцами с Кавказа.

Официального комментария произошедшего в ГУВД столицы не дали.