Яценюк и Райс поговорили об Украине

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи с Государственным секретарем США Кондолизой РАЙС передал американской стороне проект Целевого плана двусторонних отношений для его дальнейшей проработки и одобрения обеими сторонами.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, во время встречи, которая состоялась в ходе двухдневного (30 апреля – 1 мая) рабочего визита А.ЯЦЕНЮКА в США, был обсужден целый пакет вопросов, как двусторонних отношений, так и проблем глобальной политики.

В частности, в ходе встречи А.ЯЦЕНЮК и К.РАЙС обменялись мнениями о путях укрепления стратегического партнерства между Украиной и США в новых условиях, содействии со стороны США интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты, реализации проектов, направленных на дальнейшую демократизацию украинского общества и развитие экономического сотрудничества.

А.ЯЦЕНЮК во время встречи отметил, что “подписание двустороннего Протокола по доступу к рынкам товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО, отмена Палатой представителей Конгресса США действия поправки Джексона-Вэника в отношении Украины, предоставление Украине статуса страны с рыночной экономикой и отмена торговых санкций по отношению к украинским товарам создает качественно новые условия для активизации двустороннего сотрудничества как в торгово-экономической, так и в политической сферах”.

Стороны обсудили также целый ряд вопросов, которые касаются глобальной проблематики. В частности, речь шла о сотрудничестве в вопросах энергетической безопасности, решении «замороженных конфликтов», участии в миротворческих операциях, координации действий в рамках реагирования на новые мировые вызовы.

Во время беседы А.ЯЦЕНЮК и К.РАЙС с удовлетворением отметили положительную динамику украинско-американских отношений и очертили основные направления их дальнейшего развития. С этой целью А.ЯЦЕНЮК передал Госсекретарю США проект Целевого плана двусторонних отношений для его дальнейшей проработки и одобрения обеими сторонами.