Правозащитники провели акцию протеста против пыток в милиции

Сегодня в Харькове несколько десятков представителей правозащитной организации провели акцию протеста против пыток в милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста прошла в форме пикетирования здания Главного управления МВД Украины в Харьковской области на улице Совнаркомовской. Она была организована Харьковской правозащитной группой (ХПЗ).

Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Пыткам - нет», «Палачей - в суд» и выражали протест против пыток в Киевском райотделе Харькова задержанного Якова СТРОГАН.

Правозащитники требовали также возбудить уголовное дело в отношении причастных к пыткам гражданина представителей милиции.

В то же время, на сайте областной милиции размещено сообщение пресс-службы, в котором отрицается факт применения физической силы сотрудниками правоохранительных органов Харькова.

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