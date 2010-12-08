Общественные организации требуют от Януковича исправить ситуацию в МВД

Представители общественных организаций Украины выражают возмущение действиями министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА, который проигнорировал участие в слушаниях «О соблюдении прав человека в деятельности органов внутренних дел», организованных Комитетом Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности совместно с общественными организациями 1 декабря.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН и размещенном на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. По состоянию на 8 декабря обращение подписали более 50 граждан и организаций.

Как отмечается в обращении, «в ситуации нарастания негативных тенденций в деятельности украинской милиции на протяжении 2010 года, которые связаны как с политизацией деятельности ОВД, принуждением сотрудников обслуживать политические заказы, так и с бездарными кадровыми назначениями, формированием системы ориентации на формальные показатели, открытой коррупцией, неэффективным управлением и нецелевым использованием средств, грубыми нарушениями прав человека и прав работников милиции, А.МОГИЛЕВ всеми средствами избегает общения как с общественностью, пострадавшими от истязаний в милиции, так и народными депутатами Украины».

Как отмечают авторы обращения, МВД делало все возможное для препятствования проведению этих слушаний, и добилось их перенесения с 11 ноября на 1 декабря, якобы в связи с отсутствием министра, который был приглашен лично. 1 декабря, уже во время слушаний, их участники были извещены опять о его отсутствии в связи с зарубежной командировкой. «Таким образом, поездка за границу важнее, чем участие в плановых слушаниях, на которых затрагивались главные вопросы в деятельности милиции», - сказано в обращении.

Его авторы напоминают, что А.МОГИЛЕВ неоднократно игнорировал указания Президента, «как то было с проведением тщательного расследования дела Игоря Индило или с разрушением системы мониторинга соблюдения прав человека в деятельности ОВД». «Для всех нас стало показательным, что именно во время проведения слушаний, и, возможно, доклада Василия ФАРИННИКА о достижениях нового милицейского руководства в сфере соблюдения прав и свобод граждан, в городе Николаеве спецподразделение «Беркут» разгоняло мирную акцию протеста местных жителей, которые собрались возле УМВД Украины в Николаевский области, чтобы выразить свое недовольство произволом и коррумпированностью местных правоохранителей», - говорится в обращении.

Представители общественности заявляют, что ни один из делегированных на слушания представитель органов внутренних дел даже не ознакомился с экспозицией о случаях истязания задержанных в милиции, которую подготовили родственники пострадавших и поставили в холле помещения, где проходили слушания.

«Можем констатировать, что милиция в очередной раз не услышала требований общества из-за своего нежелания их слышать. Слушания были превращены в трибуну для докладов представителей властных структур и их заверений о желании сотрудничать с общественностью, в то время как более десяти представителей общественных организаций были лишены возможности выступить, невзирая на то, что их доклады планировались программой слушаний», - сказано в обращении.

"Мы требуем от Вас принять меры, направленные либо на смену действий и политики МВД Украины для обеспечения безопасности граждан и прав человека, либо сменить министра и руководство МВД Украины, оказавшееся беспомощным и бездеятельным в этой сфере.

Мы требуем заслушать вопрос соблюдения прав человека в деятельности ОВД на заседании СНБО при участии представителей правозащитных организаций и потерпевших от истязаний в милиции.

Мы требуем Вашего внимания к грубым нарушениям прав человека и норм права в деятельности милиции и других правоохранительных органов.

Мы требуем от Вас защиты правозащитников и общественных деятелей, которые за свои действия по оказанию помощи в защите прав человека жертвам произвола и пыток сами становятся объектами преследования со стороны милиции.

Оставляем за собой право обратиться в любые международные организации, в частности в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, с информацией о грубом нарушении прав человека в Украине", - подытоживают авторы Открытого письма.