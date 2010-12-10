Правозащитники: вдвое выросло число смертей задержанных милицией

Количество смертей в органах внутренних дел на протяжении 2010 года увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2009 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Так, по его словам, если на протяжении прошлого года был зафиксирован 21 смертный случай в учреждениях МВД, то в этом году на начало октября уже была 41 смерть.

В целом, как отметил Є.ЗАХАРОВ, проблема применения истязаний и других видов незаконного насилия в милиции во время дознания и следствия для получения признаний в совершении преступлений была и остается системным нарушением прав человека.

«По данным всеукраинского социологического исследования, за год через разные виды незаконного насилия проходят более 600 тысяч украинцев. Это огромная цифра, это цифра страшная», - отметил эксперт. По его словам, некоторые из подобных случаев вызывали массовые протесты, но это не дало результата, поскольку нет результатов расследования как относительно смерти студента Игоря Индило, так и в других случаях.

Среди причин увеличения количества смертей в органах внутренних дел вдвое правозащитник назвал то, что эффективность работы милиции оценивается по количеству возбужденных уголовных дел. «Это не может не привести к тому, что для получения доплат, премий, их (уголовные дела – УНИАН) будут возбуждать даже в тех случаях, когда нет оснований, что будут списывать нераскрытые преступления на случайных людей и будут принуждать этих людей к признанию в совершении таких преступлений», - считает Е.ЗАХАРОВ. Правозащитник связывает увеличение количества возбужденных дел на 30% в первом полугодии этого года по сравнению с 2009 годом именно с этой проблемой.

Кроме того, по словам Е.ЗАХАРОВА, это приводит «к массовым фальсификациям уголовных дел в МВД - например, о незаконном хранении оружия, взрывных устройств, боеприпасов, где анализ показал, что 62% таких дел – сфальсифицированы».