В Ивано-Франковске стреляли в известного бизнесмена

В Ивано-Франковске огнестрельное ранение получил известный бизнесмен.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

По информации ЦСО, вечером 8 декабря в ходе проверки сообщения из больницы, куда был доставлен с огнестрельным ранением в ногу 39-летний житель Ивано-Франковска, следственно-оперативной группой милиции было установлено, что на улице Шевченко в сторону автомобиля, в котором находился пострадавший, неизвестный человек произвел несколько выстрелов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, – сообщили в милиции. - Событие квалифицированно как покушение на убийство».

Милиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств, а также лиц, причастных к стрельбе.

Раненым оказался экс-депутат облсовета от «Нашей Украины», предприниматель Константин БОРОДАЙКО.

Работники милиции подробностей стрельбы в центре города не разглашают, ссылаясь на проведение следствия. Уголовное дело возбуждено по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Справка УНИАН. Предприниматель К.БОРОДАЙКО - известный в Ивано-Франковске застройщик, руководит фирмой ООО "Гаразд Україна", владеющей одним из промышленных рынков в центре города.