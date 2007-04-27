Окончательная редакция Налогового кодекса будет готова через неделю

Рабочая группа по вопросам подготовки проекта Налогового кодекса решила в недельный срок доработать окончательную редакцию проекта Налогового кодекса для утверждения Кабинетом Министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

По информации пресс-службы, 27 апреля Рабочая группа под председательством первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА проработала итоги общественного и экспертного обсуждения проекта Налогового кодекса.

Обсуждение состоялось в общественных организациях, на заседаниях общественных коллегий министерств и ведомств, в представительствах международных организаций.

Н.АЗАРОВ отметил, что в ходе работы над проектом и его публичного обсуждения рабочая группа получила очень много предложений от общественных организаций, ассоциаций налогоплательщиков, аналитических центров, Национальной академии наук, Федерации профсоюзов Украины, аудиторских фирм и компаний, консалтинговых групп, УСПП, представителей крупного, среднего и малого бизнеса.

Лишь с 19 по 26 апреля Минфин получил больше 350 предложений к 17 разделам, в частности, от Секретариата Президента Украины, комитетов Верховной Рады, народных депутатов Украины, министерств и ведомств, Национального банка. Это ярко свидетельствует, насколько актуальным и необходимым есть Кодекс для общества, бизнеса, инвесторов.

„Ми не должны упустить из виду ни одного предложения, направленного на улучшение содержания проекта Кодекса, на усовершенствование механизма администрирования налогов, расширения базы налогообложения, повышения ответственности как налогоплательщиков, так и контролирующих органов”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Больше всего предложений получено к разделу IV - „Налог на доходы физических лиц”, раздела XVIII - „Специальные налоговые режимы”, разделу V - „Налог на добавленную стоимость”, разделу VI - „Акцизный налог” и разделу III - „Налог на прибыль предприятий”.

Поступили замечания относительно упорядочения норм администрирования, жесткой регламентации налоговых проверок, усиления стимулирования процесса обновления основных фондов на предприятиях, предоставление приоритета инвестиционной политике, усовершенствование раздела относительно налога на прибыль предприятий.

В предложениях от Секретариата Президента Украины сосредоточено внимание на вопросах уточнения норм относительно уклонения от уплаты налогов, функционирования территорий приоритетного развития, упорядочения внеплановых проверок.

Учитывая новые предложения и дополнения, которые поступили к рабочей группе, решено в недельный срок доработать окончательную редакцию проекта Налогового кодекса для утверждения Кабинетом Министров Украины, сообщили в Минфине.