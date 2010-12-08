В России освободили из рабства украинцев
10:35, 08 декабря 2010Общество
2239
Удерживали на агрофирме
Российская милиция освободила в начале ноября граждан Украины, которых удерживали на агропредприятии «Артекс-Агро» и использовали их в качестве рабов.
«Эта операция была проведена в начале ноября. Граждане Украины уже давно должны быть дома», - сказал собственному корреспонденту УНИАН в России начальник пресс-службы МВД РФ по Южному федеральному округу Роман ЩЕКОТИН.
В то же время он сказал, что не может уточнить, скольких украинцев удерживали на агрофирме.
Как известно, агропредприятие «Артекс-Агро» принадлежит матери обвиняемого в убийстве 12 человек в станице Кушевская Сергея ЦАПКО. Данное преступление вызвало общественный резонанс в России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter