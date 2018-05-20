Экс-глава ФГИУ: продажу госимущества за бесценок поставили на конвейер

Годовой план по приватизации Фонд госимущества выполнил пока на 14%. Продажу Лугансктепловоза можно номинировать на самое скандальное событие года. В чем же причины таких "успехов" ФГИУ? Об этом - в интервью с его экс-председателем, народным депутатом Александром Бондарем.

Александр Николаевич, оцените, пожалуйста, итоги приватизации в 2010 году До конца года остался один месяц, а план поступлений от продажи госимущества — около 15% от плана...

Оценивать нечего, потому что в 2010 году приватизации как таковой не было. Единственная крупная продажа - «Лугансктепловоз» - была проведена абсолютно бездарно, непрофессионально и фактически провалена. Продали в одни руки, по стартовой цене и даже по этой цене покупатель не захотел реально расплатиться. Вот, все – больше оценивать нечего.

В контексте истории с продажей Лугансктепловоза как бы вы оценили работу руководства ФГИ ?

От Фонда государственного имущества в последнее время далеко не все зависит. Что может зависеть от Фонда, если создается впечатление, что им просто дают разнарядку кому продавать? Ну, Вы понимаете, о чем я говорю. А еще что они делают, так это занимаются оправданием этих, не совсем понятных, процессов — например, рассказать, что состоялась прозрачная продажа «Лугансктепловоза», потом не получить деньги и объяснять — почему это произошло.

Сейчас руководство ФГИ инициирует откровенно непрозрачную приватизацию крупнейшего украинского авиаперевозчика — МАУ. В уставе компании Фонд поддержал внесение пункта о преимущественном праве акционеров выкупать акции… А раньше не было этого пункта?

Был, но при принятии Нового устава «МАУ», а сделано это было за два дня до объявления о приватизации, и Фонд не сделал ничего, чтобы избежать его внесения в устав. Как считаете, с какой целью руководство ФГИ искусственно отсекает потенциальных покупателей госпакета МАУ от возможности посоревноваться?

С одной целью – продать в нужные руки. Похоже, что пошла «разнарядка сверху», кто должен купить этот объект и в ФГИ должны обеспечить этот процесс.

Аналогичная ситуация наметилась и по ряду других объектов. К сожалению, нынешняя власть продает государственное имущество за бесценок в одни и те же руки и процесс, судя по всему, поставлен на конвейер. Буквально на днях Фонд продал 40% акций госпакета «Северодонецкого «Азота» по цене 276 млн. грн., что на треть меньше его номинальной стоимости. Видимо, именно по такой же схеме в те же руки готовится продажа за 250 млн. грн. 61,58% акций «Международных авиалиний Украины». Убежден, что в конце года по такой же схеме будет продан и «Укртелеком» - надо будет понаблюдать в декабре, как это дело (продажа «Укртелекома» - ред.) будет происходить.

Как считаете, мог ли Рябченко (Александр Рябченко — нынешний глава ФГИУ) по ошибке внести в Устав вышеупомянутый пункт? Да нет, ничего по ошибке не делается. Может быть это все делается по указанию свыше. Ошибок таких не бывает. Рябченко не так уж и самостоятелен в своих действиях, он не является независимой фигурой. Его поставили на должность главы ФГИ определенные, зависящие от власти, политические силы. А кадровый состав существенно влияет на качество деятельности любого государственного и негосударственного органа. Раньше в Фонде работало много профессионалов, но за время руководством Фондом Семенюк, и сейчас Рябченко весь профессиональный состав был потерян (Валентина Семенюк — возглавляла ФГИУ с апреля 2005 г. по декабрь 2008 гг., Александр Рябченко назначен главой Фонда 1 апреля 2010 г. - ред.).

Поправка о преимущественном праве выкупа акций МАУ принималась при том, что два акционера авиакомпании – Austrian Airlines и ЕБРР - выходили из акционерного капитала МАУ, и оставалась одна компания (принадлежащая Арону Майбергу), которая стала единственным претендентом на покупку госпакета акций. Если в этом контексте обратить внимание, что цену пакета эксперты считают заниженной, можно ли считать, что организовывается адресная продажа? Ну, конечно адресная, как еще может быть если один покупатель и минимальная цена по оценкам экспертов. То же самое было с «Лугансктепловозом».

Еще хотелось бы узнать Ваше мнение относительно того, что ФГИ собирается продавать госпакет акций МАУ по минимальной цене - 250 млн. грн. Как считаете, действительно ли это заниженная стоимость? Эксперты оценивают МАУ в два, три и более раза больше, чем ФГИ. Понимаете, реальную цену можно установить, если это открытый конкурс. Тогда все реально, а оценки экспертов носят субъективный характер. Никто не знает настоящую цену МАУ, никто не знает настоящую цену «Лугансктепловоза», «Укртелекома», потому что никогда эти объекты и другие не продавались открыто и прозрачно.

В «МАУ» государство владеет большим пакетом акций — более 60%… Я знаю. Вопрос этот – преимущественного права, даже если оно появилось и в новом Уставе авиакомпании – можно было решить по-другому, с умом, с учетом интересов государства. Например, сделать высокую экспертную оценку по цене госпакета, от которой откажутся акционеры, и выставить его на открытые торги. Это элементарно можно было сделать, было бы желание. Но нет желания.

То есть, по-Вашему, нужно было бы организовать прозрачный открытый конкурс по продаже госпакета МАУ (на данный момент ФГИУ провел конкурс по отбору оценщика пакета — ред.)? Ну, конечно. Для этого нужно иметь желание, иметь волю, определенные полномочия, которых у руководства ФГИ нет. Это политика власти, а не только конкретно Рябченко и конкретно ФГИ.

Если бы по МАУ был объявлен открытый конкурс, если бы до этого было несколько открытых конкурсов (по другим предприятиям — ред.), то, конечно, все происходило бы по-другому. Если бы объявлялся и проводился открытый, прозрачный конкурс — примерно такой, как в 2005 году, когда продавалась повторно «Криворожсталь» - можно было бы достичь экономического эффекта и для государства, и для предприятия.

Но если, по Вашим словам, МАУ — в ряде «адресных» продаж, то каким образом государство получит экономический эффект от приватизации? Ну, вы задаете вопросы, которые не имеют никакого отношения к действиям продавцов госимущества, а главное - власти. Вот вы можете назвать экономический эффект от принятия Налогового кодекса?

Нет.

Вот так же и все остальное. Там нет логики в действиях экономических, там есть только логика, как быстрее это все разделить среди своих. Все, другой логики нет. Это логика завоевателей и хищников, которые делят все, в том числе и имущество.

Беседовал Николай Мартов