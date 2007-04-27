Киевсовет запретил торговлю под Шулявским мостом

Киевский городской совет, отменив свое предыдущее решение, запретил осуществление торговли под мостом возле метро “Шулявская” и поручил Главному управлению земельных ресурсов в мае с.г. вынести на рассмотрение сессии вопрос о прекращении действия договоров аренды земельных участков с субъектами хозяйствования под остальными 21 мостом города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты приняли вчера на пленарном заседании сессии Киевсовета с целью осуществления необходимых мер, направленных на предотвращение возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на дорожно-транспортных сооружениях столицы.

Так, депутаты отменили решение Киевсовета от 12 февраля 2004 г. “О передаче обществу с ограниченной ответственностью “АрБо ЛТД” земельных участков для реконструкции существующего торгового комплекса из сборно-разборных конструкций в составе павильонов для продажи товаров народного потребления, кафе с летней площадкой с последующей их эксплуатацией и обслуживанием и обустройством прилегающей территории на ул. Довженко, 1 в Шевченковском районе Киева”.

Кроме того, районным госадминистрациям поручено инициировать в мае–августе отмену решений районных советов относительно передачи земельных участков в пределах красных линий мостов, на искусственных сооружениях и под ними, которые выделены с нарушением технических требований, а также отменить разрешения, предоставленные субъектам хозяйствования, на размещение рынков, объектов торговли, автостоянок, гаражей, временных сооружений и малых архитектурных форм.

Таким образом, согласно принятому решению Киевсовета, в течение этого года планируется освободить все земельные участки вблизи дорожно-транспортных сооружений города.

Работы по возобновления благоустройства территорий, высвобожденных от рынков, объектов торгово-бытового назначения, МАФов, стоянок и гаражей, поручено выполнить коммунальной корпорации “Киевавтодор”.

Главное управление по вопросам торговли и быта должно, в свою очередь, способствовать в предоставлении субъектам хозяйствования, которые подпадают под действие этого решения, рабочих мест на действующих рынках.

Депутаты также обязали КГГА подготовить и подать на рассмотрение Киевсовета Порядок использования земель автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а также изменения и дополнения к решению Киевсовета от 27 января 2005 г. “О правилах застройки г. Киева”, предусмотрев особый порядок использования земель транспорта.

Как отмечается в пояснительной записке к решению Киевсовета, ожидаемая стоимость выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий пожара, который имел место 23 апреля с.г. под эстакадой возле станции метрополитена “Шулявская”, составляет 6,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля около 19.30 возле станции метро «Шулявская» в Киеве возник пожар, который смогли ликвидировать только через два часа. Огонь повредил около 800 квадратных метров торговых павильонов рынка «секонд-хенд», расположенного рядом с метро. Во время пожара часть Шулявского моста сильно пострадала от перегрева, в результате чего путепровод был закрыт. 25 апреля для проезда транспорта на мосту открыли по одной полосе в обе стороны.

По данным первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации, начальника Главного управления экономики и инвестиций КГГА Дениса БАССА, на ремонт поврежденного пожаром Шулявского путепровода, по предварительным подсчетам, необходимо около 5 млн. грн.