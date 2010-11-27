В палаточном городке на Майдане подрались двое мужчин

Сегодня утром в палаточном городке на Майдане Незалежности в Киеве подрались двое участников акции протеста против Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, информация об инциденте поступила в 7.20 в дежурную часть Шевченковского райуправления милиции от врачей скорой помощи.

Милицейский патруль, выехавший на место происшествия, выяснил, что перебранка между жителем Жмеринского района Винницкой области, 1956 г. р., и жителем Боярки Киевской области, 1977 г. р., переросла в драку, в результате которой старший из мужчин получил ушибы мягких тканей лица. Есть подозрение, что у него сломана переносица.

Обоих для более детального выяснения обстоятельств доставили в территориальный отдел милиции №4. Через какое-то время старший мужчина был отпущен. Ему также выдано направление на прохождение судмедэкспертизы.

Второй мужчина остается в отделении милиции, и в зависимости от результатов экспертизы, не исключают в главке, против него может быть возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». При этом в ЦОС отметили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности, за хулиганство.