Азаров: у нас треть товарооборота приходится на ЕС, треть - на Россию

В договорах о свободной торговле с СНГ и ЕС есть отличия.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Санкт-Петербурге после завершения заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«С Евросоюзом у нас не было договора о свободной торговле, мы его начали разрабатывать с « чистого листа», а с СНГ - такой подписан еще в 1994 году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что среди этих отличий "есть и технические". "Большая часть стран-членов СНГ не являются членами ВТО, зато все страны ЕС входят в ВТО, причем они вступили туда раньше Украина и смогли «выторговать » себе лучшие условия защиты внутренних рынков», - цитирует премьера сайт правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для Украины важно "и с СНГ и с ЕС заключить грамотно выписанные торговые соглашения".

«У нас треть товарооборота приходится на ЕС, треть - на Россию, и около 40% - на страны СНГ», - отметил глава правительства.