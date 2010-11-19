Крупнейший социальный проект Азаров будет делать с российским банком?

Правительство планирует в ближайшем будущем реализовать самый значимый социальный проект за последние годы – введение электронной социальной карты. Идею социальной карты в Украине еще с весны продвигает российский «Сбербанк», пишет COMMENTS.UA.

По источникам издания, в мае «Сбербанк» первым предложил Кабмину реализовать в Украине совместно с «Укрпочтой» проект выпуска социальных карт для украинских граждан, а впоследствии к этой идее присоединился и украинский «Ощадбанк».

«Сбербанку», видимо, настолько хочется занять эту перспективную нишу, что к «пожеланию» главы правления Германа ГРЕФА летом присоединил свой голос президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. А вслед за этим Г.ГРЕФ намекнул, что «Сбербанк» уже очень много сделал для Украины», - пишет издание.

COMMENTS.UA напоминает, что в Российской Федерации социальная карточка представляет собой пластиковую карту установленного образца, которая одновременно обеспечивает льготный проезд в общественном транспорте, предоставление жилищных субсидий, получение социальных выплат, пенсий, пособий, стипендий, а также скидки при оплате товаров и услуг и является одновременно полисом медицинского страхования.