Как изгаляется коалиция СРКа (фото)

Вчера утром на правительственной дороге появились 17 сити-лайтов с огромными фотоколлажами «пятой точки» и недвусмысленным лозунгом. По неподтвержденной информации, к этому делу приложили руку сторонники коалиции СРКа (социалисты - регионалы - коммунисты). Ведь именно по этой дороге ездит на работу и Президент Украины, пишет Обком со ссылкой на Блик.

– Эта провокация для него и задумана! – в сердцах заявляет Сергей Олейник, представитель компании «Экосвит», которой принадлежат рекламные конструкции. – А нам отдирать это свинство! Ведь плакаты просто сверху на стекло приклеили. Идеально размер вымеряли и заказали в типографии «художество». Со стороны же кажется, что такую гадость можно у нас заказать!

Якобы, около 5 утра здесь видели 20 юношей с символикой «регионалов». Они крутились вокруг сити-лайтов...