Как изгаляется коалиция СРКа (фото)
11:12, 19 апреля 2007Общество
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Каламбур к выборам
|Фото Блик
– Эта провокация для него и задумана! – в сердцах заявляет Сергей Олейник, представитель компании «Экосвит», которой принадлежат рекламные конструкции. – А нам отдирать это свинство! Ведь плакаты просто сверху на стекло приклеили. Идеально размер вымеряли и заказали в типографии «художество». Со стороны же кажется, что такую гадость можно у нас заказать!
Якобы, около 5 утра здесь видели 20 юношей с символикой «регионалов». Они крутились вокруг сити-лайтов...
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