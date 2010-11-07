ГПУ получила разрешение на эксгумацию тела Вячеслава Чорновила
22:29, 07 ноября 2010Общество
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Об этом сообщил генеральный прокурор
Генеральная прокуратура Украины получила разрешение народного депутата Тараса ЧОРНОВИЛА на эксгумацию тела его отца, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила, который погиб в 1999 году.
Об этом сообщил генеральный прокурор Виктор ПШОНКА в интервью телеканалу "Интер".
"По Вячеславу Чорновилу вот на днях мы, то есть следователь, получили добро от Тараса ЧОРНОВИЛА на проведение эксгумации, то есть, будет комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, перед которой будут поставлены серьезные вопросы, которые поднимают родственники", - сказал генеральный прокурор.
В.ПШОНКА подчеркнул, что после этого будет принято соответствующее процессуальное решение.
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