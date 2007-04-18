Мороз заявляет о подготовке захвата Секретариата Президента
12:55, 18 апреля 2007Общество
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Сторонников коалиции уводят с Банковой
Готовится провокация возле Секретариата Президента.
Об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, передает корреспондент УНИАН.
А.МОРОЗ отметил: поступила информация, что «готовится элементарная провокация».
По его словам, под видом представителей коалиции должен инсценироваться захват Секретариата Президента.
А.МОРОЗ подчеркнул, «тактика абсолютно понятна, методы известны» и добавил, что он попросил инициаторов от коалиции, чтобы они увели людей, привлеченных к акции коалиции, от Секретариата Президента. Он подчеркнул, что считает, что сторонников коалиции не должно быть возле Секретариата Президента.
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