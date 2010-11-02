Подписано соглашение о транзите нефти в Беларусь через «Одесса-Броды»

Украина и Беларусь подписали соглашение о транзите венесуэльской нефти через нефтепровод «Одесса-Броды».

Об этом УНИАН сообщил посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО.

Он отметил, что соглашение было подписано на уровне заместителей министров энергетики двух стран.

«Соглашение подписано между министерствами энергетики. Суть заключается в том, что венесуэльская нефть, которая будет поступать в Одессу, будет прокачиваться в аверсном режиме через «Одесса-Броды». В ноябре планируется прокачать 80 тыс. тонн. А в следующем году речь идет о 8 млн. тонн», - сказал В.ВЕЛИЧКО.

При этом он отметил, что решение вопроса о тарифе транзита находится в компетенции хозяйствующих субъектов.

Как сообщал УНИАН, 12 октября т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября.

Сейчас венесуэльская нефть, которую закупает Беларусь, завозится танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину. Украина предоставляет скидку в размере 20-40% на причальный сбор при транзите нефти в Беларусь, при этом тариф на перевозку нефти по железной дороге составляет 0,27 доллара за 10 т/км.

В 2011 году планируется наладить транзит нефти в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды».