Одни контролеры обнаружили у других нарушений на 3,5 миллиона

Контрольно-ревизионное управление в Киеве выявило в финансово-хозяйственной деятельности столичного Главного управления контроля над благоустройством нарушений на общую сумму 3,5 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба КРУ, нарушения выявлены в ходе ревизии, которая охватила период с 1 января 2006 года по 30 июня 2010 года.

В частности, проверкой установлено, что Управление без решения сессии Киевского городского совета бесплатно передало Коммунальному предприятию «Киевблагоустройство» автотранспортные средства на общую сумму 2,88 млн. грн., чем нанесло себе материальные убытки на указанную сумму.

Также Главным управлениям в 2007 г. нанесены убытки городскому бюджету на 40 тыс. грн. в связи с превышением установленных предельных сумм расходов на приобретение автомобиля. В ведомстве объясняют, что для руководителя бюджетного учреждения предельная сумма расходов предусмотрена в размере 60 тыс. грн., однако был приобретен автомобиль SKODA Roomster за 100 тыс. грн.

Кроме того, в 2008 году Управлением была завышена потребность в бюджетных ассигнованиях и таким образом получены лишние 55,54 тыс. грн. бюджетных средств на выплату работникам премий. Также Управлением безосновательно (при отсутствии первичных документов) возмещены командировочные расходы в сумме 2,35 тыс. грн. и израсходованы на автотранспортные услуги лишние 74 тыс. грн. Так, на протяжении 2006-2008 годов Главное управление использовало арендованные транспортные средства в выходные, праздничные и другие нерабочие дни без соответствующих приказов и при отсутствии в табелях учета рабочего времени отметок о выходе на работу работников управления.

Кроме этого, ревизоры зафиксировали, что предоставление материальной помощи начальнику и заместителю начальника Управления в 2008 г. осуществлялось без решения органа высшего уровня, в результате чего им безосновательно выплачено почти 26 тыс. грн. материальной помощи и, как следствие, перечислены лишние 9,41 тыс. грн. в государственные целевые фонды.

К тому же, не по целевому назначению использованы почти 5 тыс. грн., а в бухгалтерском учете Управления завышена стоимость невещественных активов на общую сумму около 5 тыс. грн.