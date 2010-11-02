Главы ветеринарных служб Украины идут на контакт с Таможенным союзом

Министр аграрной политики Николай Присяжнюк встретился с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, сообщает пресс-служба министерства.

В частности, на встрече был обсужден вопрос взаимодействия ветеринарных служб Украины и России. Стороны также обсудили вопрос транзита животноводческой продукции через территорию России в Казахстан с предприятий Украины, не аттестованных Россельхознадзором и не включенных по состоянию на 1 июля 2010 года в реестр предприятий, имеющих право на экспорт продукции на территорию Таможенного союза.

Кроме того, на встрече речь шла о взаимном сближении позиций Украины с позициями стран-членов Таможенного союза.

Стороны договорились о необходимости провести в первой декаде ноября 2010 года совещание председателей ветеринарных служб Украины и стран-членов Таможенного союза для решения вопросов, не урегулированных законодательством СНГ и Таможенного союза.

В ходе встречи запланировано подписать протокол между ветеринарными службами стран-членов Таможенного союза и Украины, который будет предусматривать механизм сближения процедур по беспрепятственному перемещению животноводческой продукции.

Россельхознадзор также сообщил, что, по итогам проверок рыбоперерабатывающих предприятий Украины, принято решение включить в список поставщиков в РФ 6 из 8 проинспектированных предприятий. Этот список подлежит согласованию с членами Таможенного союза. Предприятия могут быть включены в утвержденный список после устранения на них ранее обнаруженных нарушений и предоставления гарантий безопасности ветеринарной службой Украины.