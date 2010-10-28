Янукович призвал Литвина не вмешиваться в избрание судей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА не допускать вмешательства народных депутатов в процесс избрания судей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Согласно сообщению, в своем письме к спикеру парламента глава государства отмечает, что тот должен обеспечить выполнение закона «О судоустройстве и статусе судей» о недопущении вмешательства парламентариев в процесс избрания судей.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что принятый 7 июля 2010 года закон «О судоустройстве и статусе судей» ограничивает участие Президента и парламента в процессе назначения судьи на должность впервые и избрание на должность судьи бессрочно. В соответствии со статьями 66-80 закона, участие главы государства и Верховной Рады в процессе назначения и избрания судей является исключительно церемониальным, а решение основных вопросов возложено на независимые судейские органы – Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей.

Президент отметил, что отмеченные положения закона «О судоустройстве и статусе судей» получили позитивные отзывы европейских экспертов и были восприняты как усиление независимости судей, что подтверждается Экспертным выводом Венецианской комиссии.

«В указанном выводе также отмечается необходимость дальнейшего сокращения политического влияния на процесс формирования судейского корпуса», – подчеркивается в письме Президента к Председателю ВР.

В то же время, констатирует В.ЯНУКОВИЧ, на последних заседаниях парламента имели место случаи обсуждения кандидатур отдельных судей и переноса их рассмотрения в связи с замечаниями народных депутатов.

«Подобная практика не соответствует положениям закона «О судоустройстве и статусе судей» о невмешательстве в процесс избрания судей представителей других ветвей власти и воспринимается европейским сообществом как случаи давления на судей. Учитывая изложенное считаю дальнейшее оказания влияния на судей со стороны народных депутатов неприемлемым, а выполнение положений закона принципиальным для проведения судебной реформы и повышения международного имиджа Украины», – подчеркивает Президент.