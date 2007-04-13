В БЮТ настаивают, что Лавринович под следствием, а Янукович на очереди

В Блоке Юлии Тимошенко настаивают, что прокуратура города Киева возбудила уголовное дело против министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Как отметил в разговоре с корреспондентом УНИАН народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, прокурор города Киева должен знать, что происходит в стенах его прокуратуры.

“Я думаю, что он в ближайшее время будет иметь такое постановление на руках и, соответственно, будет давать другие комментарии”, - сказал депутат.

В.ПИСАРЕНКО сообщил, что по обращению группы народных депутатов от БЮТ прокуратура Киева возбудила уголовное дело по ч. 2 статьи 157 и ст.344 Уголовного кодекса Украины. По его словам, эти статьи регулируют вопрос наложения ответственности на лицо, которое вмешивается в деятельность государственного деятеля, в данном случае - Президента, а ст.157 касается нарушения избирательных прав граждан. Соответствующее решение есть у депутатов БЮТ.

По словам В.ПИСАРЕНКО, представители БЮТ еще позавчера обращались к А.ЛАВРИНОВИЧУ с требованием выполнить предписания ст. 56 Закона “О статусе народного депутата”, в частности, засвидетельствовать копии устава партии “Батьківщина” и свидетельство о регистрации. “Он (А.ЛАВРИНОВИЧ) отказался это делать, ссылаясь на то, что Кабинет министров, Верховная Рада Украины признали неконституционным указ Президента, а также господин ЛАВРИНОВИЧ обратил наше внимание на решение Томаковского районного суда, которое после этого было признано поддельным, и прокуратура возбудила уголовное дело, и там также собираются разобраться, почему на основании поддельных определений министр юстиции принимает какие-то решения”, - сказал он.

Кроме того, В.ПИСАРЕНКО сообщил, что народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК обратился в Генеральную прокуратуру с ходатайством относительно оценки деятельности “Виктора ЯНУКОВИЧА как премьер-министра Украины и других должностных лиц правительства на невыполнение ими указа Президента”. Сейчас Генеральная прокуратура изучает эти обращения, но ответа еще не предоставила, отметил депутат.