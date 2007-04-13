Если бы выборы состоялись сегодня

Политическая партия “Велика Україна” проводит с 12 до 15 апреля масштабную кампанию по опросу общественного мнения относительно политических симпатий жителей Киева и Луганска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, опрос имеет целью выяснить у избирателей такое: “Ваши действия, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись сегодня?”. Среди предложенных вариантов ответа: “Пойду на выборы и отдам свой голос за”: Блок “Наша Украина”, БЮТ, КПУ, “Народную самооборону” Юрия ЛУЦЕНКО, Партию регионов и СПУ.

Кроме того, предлагается варианты ответа “Пойду на выборы и проголосую “Против всех” и “Не пойду на выборы”.

Отмечается, что на данный момент в каждом из городов уже опрошені около 1,3 тыс. избирателей и до 14 апреля планируется опросить столько же.

Так, в Луганске “трехпроцентный барьер” преодолели 5 политических сил: Партия регионов (45%), БЮТ (4.75%), “Наша Украина” (3.75%), КПУ (3.25%) и Прогрессивная социалистическая партия (3%), СПУ (0.8%) Среди опрошенных (21%) вообще не собирается принимать участие в выборах, а тех, кто проголосует “Против всех” (15%).

“Велика Україна” делает вывод, что электорат в Луганске ждет выборов.

“Если бы это было не так, то значительно большее количество опрошенных мотивировали бы свое желание не идти на участки. В данном случае прослеживается разногласие в заявлениях Партии регионов и ее избирателей. Официально Партия регионов неоднократно заявляла о том, что электорат на востоке не желает выборов и не будет принимать в них участие”, - отмечает пресс-служба.

“Если отталкиваться от результатов опроса, то становится понятно, что досрочные выборы неотвратимы. Поскольку даже на востоке, несмотря на развернутую Партией регионов пропагандистскую кампанию, большинство избирателей собираются проголосовать и решение Конституционного Суда для них является абсолютно непринципиальным. Следовательно, скорее всего, досрочные выборы будут реальностью тогда, когда Партия регионов начнет прислушиваться к воле своих избирателей, чего она пока еще не делает”, - говорится в сообщении.