Янукович признал: несмотря на указ Ющенко экономика лезет вверх

Рост реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в первом квартале составил 8,6%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, такие данные привел премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании Правительственного комитета по реформам.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, по итогам первого квартала “мы имеем рост ВВП 8,6%. У нас есть предварительный расчет за прошлый месяц - март, эта динамика сохраняется, и она даже улучшается”.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, рост реального ВВП в феврале 2007 г. против аналогичного периода прошлого года составил 7,9%, в январе-феврале - 8,6%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-февраль составил 87 млрд. 392 млн. грн., за февраль т.г. - 43 млрд. 284 млн. грн.

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2007 году с 4,5% до 5%. Рост ВВП Украины по итогам 2008 года прогнозируется МВФ на уровне 4,6%.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2006 года составлял 2,4%, в марте - 4% по сравнению с соответствующими периодами 2005 года.