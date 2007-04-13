Сторонники коалиции и оппозиции общались через головы милиции

Сторонники коалиции встретились с активистами оппозиции возле Секретариата Президента, столкновений не возникло.

Как передает корреспондент УНИАН, около сотни активистов партий «Наша Украина» и «Пора», как и несколько дней назад, пикетируют здание Секретариата Президента на углу улиц Лютеранской и Банковой.

В то же время колонна сторонников коалиции в составе около 200 человек подошла к ним со стороны улицы Лютеранской. Это были представители Партии регионов, которые, судя по надписям на их транспарантах, представляли различные районы города Харькова. Они остановились возле активистов оппозиции и приблизительно полчаса скандировали лозунги в поддержку Коалиции национального единства.

Представителей оппозиции и коалиции, чтобы предотвратить возникновение возможных столкновений, отделял плотный кордон милиции.

Во время акции никаких столкновений не возникло, и после того как сторонники коалиции пошли на Крещатик, кордон милиции был снят, осталось только несколько представителей правоохранительных органов.