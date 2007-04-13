Прогноз погоды на 14 - 18 апреля

14 апреля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только в восточной части местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в западных и южных областях местами 16-18° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. В Закарпатье: без осадков; температура ночью 1-5° тепла, днем 15-17° (в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 15-16 апреля сохранится переменная облачность. 15 апреля ночью в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без осадков, только в южной части ожидается небольшой дождь. 16 апреля без осадков, лишь в Крыму и Приазовье пройдут небольшие дожди (ночью местами). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-5° (на Южном побережье Крыма температура 1-6° тепла); днем 7-12° тепла, в восточной части 4-9°, 16 апреля в западных областях 10-15°. В Закарпатье: без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16° (в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла).

17-18 апреля без осадков, лишь в Крыму, а днем 18 апреля и в западных и северных областях небольшие дожди. Температура ночью 1-5° тепла, в Украине, кроме западных областей и Южного побережья Крыма, на почве и местами в воздухе заморозки 0-3°; днем 12-18° тепла, в западных областях, а 18 апреля в западной половине страны местами до 20° (17 апреля в восточных областях, Крыму и Приазовье 9-14°). В Закарпатье: без осадков, только днем 18 апреля небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21° тепла (в горах ночью около 0°, днем 5-10° тепла).

В г. Киеве и области 14 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°, по области ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

15-16 апреля переменная облачность сохранится. Без осадков, лишь ночью 15 апреля местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-5°, днем температура 7-12° тепла.

17-18 апреля - без осадков. Температура ночью 1-5° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 16 апреля 7-12° тепла, 17 апреля 10-15°.