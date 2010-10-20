Задержан водитель, который на джипе насмерть сбил трех женщин

Правоохранительные органы задержали водителя, который сегодня утром на джипе насмерть сбил трех женщин.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области, предварительно установлено, что автомобилем «Тойота-Прадо» на момент совершения ДТП управлял его владелец. ЦОС не уточняет его фамилии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 6.40 в Днепропетровске на ул. Набережная Победы со стороны ул. Яружной в направлении ул. Космической двигался автомобиль, который совершил наезд на пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе посреди проездной части.

В результате ДТП две женщины получили смертельные травмы, а третья женщина получила телесные повреждения, в результате которых умерла в больнице.

Сотрудники ГАИ нашли джип во дворе одного из домов на ул. Набережная Победы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).