Столкновение возле Кабмина оказалось ножевой дракой в партийном офисе

Сегодня вечером в центре Киева на улице Грушевского, 18, где расположен офис партии “Братство”, в результате инцидента пять человек получили ножевые ранения, двое госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В частности, как отметил начальник ДСО МВД Константин СТОГНИЙ, в офисе “Братства” шла “лекция”, вход на которую был свободен. Впрочем, как сказал К.Стогний, по каких-то обстоятельствам между собравшимися возникла ссора, переросшая в драку.

В то же время К.Стогний отметил, что, по предварительным данным, поступившим милиции, инцидент произошел из-за того, что присутствовашая в зале, где шла “лекция”, девушка как-то не так отозвалась на слова другого присутствовавшего. После этого к ней подошли трое из охраны “Братства” и в грубой форме попросили покинуть помещение. Как сказал К.Стогний, в результате конфликта завязалась драка.

В то же время он заметил, что, по другим данным от сотрудников МВД, близ офиса партии “Братство” было найден раненый, который и указал на инцидент, в котором он получил ранение.

По информации этого человека, сотрудники охраны Верховной Рады нашли по следам крови еще одного получившего ранение.

По словам К.Стогния, у двух обнаруженных раненых по предварительным выводам, ранение грудной клетки и брюшной полости.

Сотрудниками Печерского райотдела милиции задержаны несколько десятков лиц, находившихся в офисе “Братства”.

В настоящий момент, заметил К.Стогний, этот случай квалифицируется сотрудниками милиции как хулиганство. Впрочем, не исключено, заметил он, что в дело может быть переквалифицировано.