Дом правительства сползает с холма

Здание Дома Правительства Украины по улице Грушевского в Киеве нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщил начальник управления бухгалтерского учета, финансов и отчетности Секретариата Кабинета Министров Украины Александр ВОРОНА на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что кроме внутреннего ремонта зданию необходимо укрепление фундамента. "На сегодня, в результате особенностей ландшафта и типа фундамента, одно из крыльев здания постепенно сползает вниз по холму, поэтому необходим капремонт", - отметил А.ВОРОНА.

По его словам запланировано, что в течение 2007-2008 годов будут проведены проектные работы. В текущем году на эти цели предусмотрено 13 млн. грн. Проведение ремонтных работ может начаться в 2009 году и продлится 2-2,5 года.

А.ВОРОНА также сообщил, что перед проведением ремонта планируется полностью освободить здание. Так, по его словам, Министерство финансов Украины переедет в свое здание на ул. Межигирской, а Министерству экономики будут предоставлены два здания на бульваре Дружбы народов. Здание для временного размещения Кабинета Министров еще не найдено.

Справка УНИАН. Дом Правительства построен в 1937 году.