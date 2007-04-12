Партия регионов согласится на выборы, если...

Политические эксперты считают, что Партия регионов может согласиться на досрочные выборы, если они будут перенесены на осень этого года.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований политических ценностей, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что Партия регионов может согласиться на досрочные выборы при трех условиях. Во-первых, по его словам, это перенос даты выборов на осень 2007 года. «Во-вторых, одновременные парламентские и президентские выборы. Третье условие – согласие социалистов на досрочные парламентские выборы. Но третье условие связано с первым условием. Если будет перенесена дата выборов на осень, то тогда социалисты могут согласиться и воспринять указ Президента о роспуске парламента как законный, а досрочные выборы в парламент как неминуемые”, - сказал В.КАРАСЁВ.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ заметил, что условия, которые на этот момент выдвигает Партия регионов, а именно: одновременные досрочные выборы и Верховной Рады, и Президента, являются нереалистичными. Глава государства Виктор ЮЩЕНКО никогда не согласится на такой компромисс, потому нужно искать другую формулу для понимания, отметил О.ДОНИЙ. По его мнению, компромиссом может быть перенос выборов на осень, для чего должен быть подписан совместный договор между В.ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, где бы четко очерчивалась дата следующих досрочных парламентских выборов. Формальное решение о перевыборах можно было бы ввести в действие новым указом Президента ровно через два месяца до определенной в договоре даты, добавил О.ДОНИЙ.

Как сказал директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ, «у Партии регионов есть несколько направлений. Одно направление более жесткое – это настаивать на решении Конституционного Суда и не соглашаться на выборы». Но, исходя из заявления В.ЯНУКОВИЧА, что проведение досрочных выборов возможно при любом решении КС, «доминирует линия согласиться на парламентские выборы, однако не сейчас, а где-то осенью, после изменения соответствующего законодательства и если будет такое решение КС», сказал политолог.

Руководитель социологической службы «Центр расширения возможностей» Виктор НЕБОЖЕНКО среди условий, при которых Партия регионов может пойти на досрочные выборы, назвал «общеполитическую, когда внутри пропрезидентских и прокабминовских сил верх возьмут голуби, а не ястреба, то есть те, которые хотят идти на какие-то соглашения». Вторым условием, по словам политолога, является перенос выборов на октябрь. Кроме того, считает В.НЕБОЖЕНКО, необходимы выступления Президента и премьер-министра, в которых бы они призвали своих сторонников покинуть столицу и признали, что конфликт исчерпан.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что при нынешних обстоятельствах будет политически мудро не ожидать решения КС, а выйти на формулу приостановки кризиса и организации досрочной избирательной кампании силами парламентских субъектов и Президента. По его словам, существует формула, что избирательная кампания может стать частью общего плана общеполитической стабилизации, когда «сначала стороны договариваются о приостановке последних решений, берут политические каникулы и используют это для того, чтобы оптимизировать Конституцию, завершить реформу местного самоуправления, а затем в три этапа проводят избирательную кампанию, начиная с конца 2007 года. Первый этап – самоуправление, второй этап – парламентские выборы и завершающий этап – досрочные президентские выборы».