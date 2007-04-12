Семенюк не будет выставлять на продажу объекты, если ничего не изменится

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК не исключает, что в случае продолжения падения фондового рынка может обратиться в Кабинет Министров с предложением пересмотреть план-график приватизации на второй квартал текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня заявила журналистам после расширенного заседания парламентского комитета по вопросам экономической политики

«Если будет продолжаться падение фондового рынка, я не буду выставлять (на продажу) объекты. Просто буду выходить с предложением к Кабинету Министров пересмотреть план-график приватизации на второй квартал», - сказала председатель ФГИУ.

Как уточнила В.СЕМЕНЮК, она будет просить понизить план, который на сегодняшний день составляет 2 млрд. 37 млн. грн.

В.СЕМЕНЮК также считает, что «необходимо сместить план немного дальше, когда будет стабильность».

Сегодня, по ее словам, продать запланированное количество объектов можно, однако получить за них достаточное количество денег не удастся.

Как сообщал УНИАН, ранее В.СЕМЕНЮК заявляла, что политический кризис может сорвать план приватизации во втором квартале.

“Инвесторы заняли выжидательную позицию относительно вложения инвестиций в украинские предприятия. Это может нанести значительный вред выполнению плановых поступлений от приватизации уже во втором квартале нынешнего года, а также навредить Фонду реализовать на всех участках его работы проекты по налаживанию эффективного управления государственной собственностью”, - отметила В.СЕМЕНЮК.

По ее словам, на фондовом рынке уже наблюдается снижение спроса на ценные бумаги, что негативно повлияет на процесс купли-продажи объектов и пакетов акций.