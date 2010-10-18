МИД удивлен комментариями некоторых украинских политиков

МИД Украины удивлен комментариями некоторых украинских политиков по поводу визита в Украину Президента Венесуэлы Уго ЧАВЕСА.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«В МИД удивлены отдельными комментариями определенных украинских политиков и экспертов по поводу визита в Украину Президента Венесуэлы У.ЧАВЕСА», - сказал он.

О.ВОЛОШИН отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проводит прагматичный и понятный для зарубежных партнеров курс на международной арене, который заключается в простом принципе: Украина работает со всеми государствами, где есть реальные украинские интересы.

О.ВОЛОШИН напомнил, что во время визита У.ЧАВЕСА обсуждались конкретные экономические проекты и торгово-экономическое сотрудничество, что, по его словам, никоим образом не может противоречить приоритетным направлениям украинской внешней политики, каковыми являются европейская интеграция и стратегическое партнерство с США и Россией.

Он отметил, что динамизм и прагматизм внешней политики проявлялся даже в том, что сегодня, когда на уровне глав государств проводились украинско-венесуэльские переговоры, руководитель МИД Константин ГРИЩЕНКО находился с официальным визитом в Ливане, а его заместитель – Павел КЛИМКИН проводил встречу с послами стран ЕС по итогам визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Брюссель 13-14 октября и по вопросам переговоров относительно создания зоны свободной торговли с ЕС.

«В отличие от времен, когда внешней политикой занимались отдельные из нынешних комментаторов, Украина не собирается дружить против кого-то или по надуманным геополитическим соображениям отказываться от сотрудничества с теми, с кем это выгодно», - сказал О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, бывший министр иностранных дел, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает сомнительными политические и экономические принципы активизации украинско-венесуэльских отношений, что может привести к ухудшению отношений Украины с США и Европейским Союзом.

Комментируя результаты визита Президента Венесуэлы У.ЧАВЕСА в Украину, он отметил, что У.ЧАВЕС является лидером, с которым не общается весь демократический мир.

«Нынешняя украинская власть демонстрирует во внешней политике свои свободные взгляды, тогда как внутри страны обслуживает интересы крупного капитала, крупного бизнеса, что не является совместимым», - сказал Б.ТАРАСЮК. По его мнению, «очевидной мотивацией таких контактов является пожелание Кремля».

«И не случайно, что ЧАВЕС заявил о том, что он приглашает Украину к добыче месторождений нефти и газа в Венесуэле, как это делает Россия», - заметил экс-министр иностранных дел.

Б.ТАРАСЮК заявил, что у него лично «вызывает сомнение экономическое обоснование добычи нефти и газа в Венесуэле». «И в случае транспортировки ее в Украину – какой будет большой цена...», - сказал он.

В связи с этим Б.ТАРАСЮК заявил о большей экономической целесообразности для Украины закупать энергоносители в других странах.