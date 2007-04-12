«Европа FM» выскажется по поводу введения закона о 50% квоте украинского продукта

13 апреля в 14-00 в УНИАН состоится пресс-конференция Радиостанции «Европа FM» по поводу введения закона о 50-процентной квоте украинского продукта в эфире всех отечественных радиостанций и его возможных последствиях для развития вещания. К участию также приглашены руководители большинства столичных радиостанций. Приглашения получили и представители Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 251-49-49. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.